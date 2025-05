Mariangela Passiatore rapita e uccisa nel 1977 Si tradisce uno dei carcerieri | L’hanno ammazzata a bastonate in testa

Nel 1977, Mariangela Passiatore fu rapita e uccisa brutalmente da uno dei carcerieri, che la colpì con bastonate in testa. Quarantotto anni dopo, a Cinisello Balsamo, Michele Grillo rivive quel dramma del passato, ricordando con emozione e dolore il tragico episodio che ha segnato la sua memoria.

Cinisello Balsamo, 22 maggio 2025 – Michele Grillo, durante un viaggio in auto, si lascia andare a memorie del passato, rievocando un fatto di sangue di 38 anni fa. “Ho una cosa, un ricordo brutto! Con una signora.”, spiega al suo interlocutore, parlando in dialetto calabrese stretto. La conversazione intercettata dai Nucleo investigativo dei carabinieri il 22 aprile 2012, nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Milano poi trasmessa per competenza territoriale alla Procura di Reggio Calabria, ha permesso di accendere un faro sul sequestro della 44enne Mariangela Passiatore, moglie dell’industriale di Cinisello Balsamo Sergio Paoletti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it