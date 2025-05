Mariana D' Amico di Casa a prima vista | Sembravo invincibile poi davanti alle telecamere sono crollata A 22 anni firmavo contratti con il pancione

Mariana, protagonista di Casa a Prima Vista, sembra invincibile, tra lavoro, maternità e successi. Ma davanti alle telecamere ha ammesso la sua vulnerabilità, rivelando come dietro il suo controllo si nasconda una ragazza che ha affrontato le sfide da sola. A 22 anni, firmava contratti con il pancione: una testimonianza di forza e fragilità condivisa per la prima volta in tv.

