Maltempo sul nord est tornado a Udine e tromba d’aria a Treviso | case scoperchiate e danni

Nel nord-est d'Italia si sono scatenate intense condizioni di maltempo, con un tornado a Udine e una tromba d'aria a Treviso. Case scoperchiate e ingenti danni hanno colpito le zone di Buja e Pederobba, lasciando il territorio in stato di shock e testimonianze di una delle peggiori ondate di maltempo in questa regione.

Un tornado ha colpito nel tardo pomeriggio di giovedì la zona di Buja, a nord di Udine, con un vortice di aria in rotazione visibile da chilometri di distanza. Una tromba d'aria improvvisa invece ha spazzato la zona di Pederobba, in provincia di Treviso causando diversi danni. "Il cimitero è devastato" ha spiegato il sindaco. 🔗Leggi su Fanpage.it

