Magic | the gathering svela nuove storie e amplia l’universo del gioco

Magic: The Gathering arricchisce il suo universo con nuove storie e espansioni, confermandosi come leader nei giochi di carte collezionabili. La recente collaborazione con Dark Horse Comics apre nuove frontiere narrative, offrendo ai giocatori e appassionati un’esperienza ancora più coinvolgente e innovativa, rafforzando la presenza del brand nel panorama ludico e culturale globale.

l’espansione di Magic: The Gathering attraverso nuove narrazioni. Magic: The Gathering, leader nel settore dei giochi di carte collezionabili da decenni, continua a consolidare la propria presenza grazie a iniziative innovative. La recente acquisizione dei diritti da parte di Dark Horse Comics rappresenta un passo importante verso l’esplorazione di storie inedite e approfondimenti sul lore del franchise, molto attesi dai fan. annuncio ufficiale e dettagli sulla nuova serie a fumetti. progetto in quattro parti dedicato ad Elspeth. 🔗Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Magic: the gathering svela nuove storie e amplia l’universo del gioco

