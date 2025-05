Maestra morta nell’incidente di ritorno dalla gita | a quanto andava il pullman? La polizia calcola la velocità

Il tragico incidente sulla Pedemontana, che ha causato la morte dell’insegnante Domenica Russo, ha suscitato grande cordoglio. La polizia sta ancora investigando, calcolando la velocità del pullman durante il ritorno dalla gita. Intanto, il medico legale Giovanni Scola eseguirà l’autopsia per chiarire le cause della tragedia.

Como, 22 maggio 2025 – È stato affidato al medico legale Giovanni Scola, l’incarico di svolgere l’autopsia su Domenica Russo, l’insegnante di 43 anni di Sesto Calende morta lunedì pomeriggio sulla Pedemontana. Il magistrato di turno della Procura di Como, Simone Pizzotti, ieri ha formalizzato l’incarico, chiedendo di confermare le cause del decesso e di indagare qualunque elemento che possa andare a integrare gli accertamenti che sono stati avviati per ricostruire la dinamica dell’incidente. In attesa di sentire anche la versione dell’autista del pullman, un sessantenne di Somma Lombardo, ricoverato al San Gerardo con un polmone perforato, la polizia stradale di Busto Arsizio si sta concentrando su quei pochi attimi, in cui il pullman partito dal Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate, e diretto a Cazzago Brabbia, con i bimbi di prima a quarta elementare di ritorno dalla gita scolastica, si è pericolosamente avvicinato al camion che lo precedeva sulla corsia di destra della Pedemontana, schiantandosi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it