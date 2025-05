M5s sì al terzo mandato Gubitosa | lo chiede la base Ma rimarremo alternativi

Il Movimento 5 Stelle annuncia il sì al terzo mandato, una decisione richiesta dalla base e accolta con sorpresa. Roma, 22 maggio 2025 – Dopo aver abolito la regola dei due mandati, il M5S si apre a nuove sfide, pur mantenendo una posizione di alternativa rispetto alla politica tradizionale. La svolta segna un cambiamento storico per il movimento fondato da Grillo.

Roma, 22 maggio 2025 – Il Movimento 5 Stelle abbandona ufficialmente la regola dei due mandati. Per Grillo è stata il cavallo di battaglia del primo periodo del partito la norma secondo cui, dopo due legislature, si deve dire addio a ogni carica elettiva. Ebbene, spodestato il fondatore con la Costituente di novembre, Giuseppe Conte ora cambia le carte in tavola durante un Consiglio nazionale in cui ha spiegato come lasciarsi alle spalle la regola, cambiando il codice etico con il voto degli iscritti sul web. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - M5s, sì al terzo mandato. Gubitosa: lo chiede la base. “Ma rimarremo alternativi”

Terzo mandato trentino, il governo impugnerà la legge. Ma Calderoli si è già detto contrario

Il governo di Giorgia Meloni si prepara a impugnare la legge sul terzo mandato per il presidente della provincia di Trento, prevista per lunedì 19 maggio.

M5S Trento contro il terzo mandato: "Se il Governo impugna usa buon senso"

Il Movimento 5 Stelle di Trento si oppone fermamente alla legge provinciale che consente il terzo mandato consecutivo per il presidente della Provincia.

Terzo mandato, le destre si spaccano: impugnata la legge del Trentino, ma la Lega vota contro

Le destre italiane si dividono ancora una volta, questa volta a Palazzo Chigi. Durante il Consiglio dei ministri, il governo ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge della Provincia di Trento che consente di aumentare il numero di mandati dei politici locali, evidenziando le tensioni interne e le divisioni politiche sul tema.

