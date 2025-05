lutto a villa laguidara dipendente della rsa muore a 55 anni

Una triste perdita scuote Villa La Guidara: Alessandro Marchi, 55 anni, dipendente della RSA, ci lascia improvvisamente. Nota per la sua bontĂ e professionalitĂ , era un punto di riferimento per colleghi e utenti. La comunitĂ si stringe nel dolore, ricordando un uomo stimato e amato, la cui assenza si fa sentire profondamente.

Marina di Pietrasanta (Lucca), 22 maggio 2025 – Era la bontĂ in persona, oltre che serio e professionale sul lavoro tanto da diventare un punto di riferimento per tutti i colleghi. Anche per questo la scomparsa di Alessandro Marchi è piombata come un macigno lasciando un vuoto immenso in tutto il comprensorio apuoversiliese. Originario di Viareggio, aveva 55 anni, di cui gli ultimi 26 trascorsi alla storica Rsa “Villa Laguidara” di Tonfano, e viveva al Cinquale con l’adorata moglie Barbara Tornielli. 🔗Leggi su Lanazione.it