L’ultimo assalto di Trump all’Università di Harvard | così impedisce l’iscrizione agli studenti stranieri E caccia chi già frequentava

L'ultimo attacco di Trump a Harvard ha segnato la revoca della certificazione per l'iscrizione di studenti internazionali, impedendo l'accesso a nuovi studenti e cacciando chi già frequentava. Un nuovo scontro tra l'amministrazione e l’università, che mette in discussione i diritti degli studenti stranieri e il prestigio dell’ateneo in un clima di crescente tensione politica.

Nuovo scontro tra l’amministrazione Trump e l’ Università di Harvard, dopo che la Casa Bianca ha annunciato la revoca immediata della certificazione che permette all’ateneo di iscrivere studenti internazionali. Una mossa che intensifica la pressione sul prestigioso campus affinché si allinei alla linea politica del presidente. In una lettera indirizzata ad Harvard e ottenuta dal New York Times, il Segretario per la Sicurezza Nazionale Kristi Noem ha comunicato la decisione: «Vi informo che, con effetto immediato, la certificazione del Programma Studenti e Visitatori di Scambio dell’Università di Harvard è revocata». 🔗Leggi su Open.online © Open.online - L’ultimo assalto di Trump all’Università di Harvard: così impedisce l’iscrizione agli studenti stranieri. E caccia chi già frequentava

Altre letture consigliate

Hamas libera l’ultimo ostaggio con passaporto americano: Trump esulta mentre Netanyahu si smarca e dichiara: “La guerra non si ferma”

Dopo una trattativa lampo e segreta tra Hamas e gli Stati Uniti, escludendo il governo israeliano di Benjamin Netanyahu, è stato liberato l'ultimo ostaggio americano, Edan Alexander.

Hamas annuncia la liberazione dell’ultimo ostaggio ancora in vita: è un segnale per Trump

Roma, 11 maggio 2025 – Hamas ha comunicato il rilascio di Edan Alexander, l'ostaggio israelo-americano in cattività a Gaza da 583 giorni.

Ecco perché Trump ha fermato la guerra agli Houthi: tra costi e munizioni

Il presidente Donald Trump ha deciso di fermare la guerra contro gli Houthi, attirando l'attenzione sui crescenti costi militari.

Cosa riportano altre fonti

Nella trincea di Harvard, l'ateneo cui Trump vuole imporre una «purga ideologica» tagliando i fondi: così l'università resiste (e diventa un simbolo). 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne