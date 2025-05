Luka Modric ha annunciato l’addio al Real Madrid

Luka Modric annuncia il suo addio al Real Madrid dopo tredici anni di straordinari successi, tra cui il prestigioso Pallone d’Oro nel 2018. Dopo Toni Kroos, un’altra pedina fondamentale lascia il club blanco, segnando la fine di un’epoca legata a vittorie di squadra e traguardi personali. Il suo contributo resterà indelebile nella storia del calcio e del club madrileno.

Dop Toni Kroos il Real Madrid saluta un altro pezzo da novanta del suo centrocampo. Luka Modric ha annunciato che lascerà i Blancos al termine di questa stagione dopo tredici anni ricchi di trionfi di squadra e soprattutto individuali come il Pallone d’oro del 2018. LUKA MODRIC E IL REAL MADRID SI SEPARANO: IL SALUTO DEL FUORICLASSE CROATO 40 anni il prossimo 9 settembre, si congedera’ dai suoi tifosi domenica 25 maggio in occasione dell’ultimo match di campionato con la Real Sociedad, per poi salutare tutti dopo il Mondiale per club. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Luka Modric ha annunciato l’addio al Real Madrid

Ufficiale: Luka Modric annuncia il suo addio al Real Madrid; Luka Modric dice addio al Real Madrid dopo tredici anni: Giocare qui mi ha cambiato la vita; Giocatori con più finali vinte in Champions League: Carvajal e Modric davanti a Cristiano Ronaldo, Benzema e Kroos; Verratti che investe nel Pescara è parte di un vero e proprio trend: quello dei calciatori che comprano i club.

