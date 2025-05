Luci spente sul fiume lo storico locale non riapre | Ci sono dei problemi

Luci spente sul fiume: lo storico locale di Pontedera non riapre. Dopo diversi tentativi di rinnovamento, Golena d’Era ha chiuso definitivamente, lasciando gli abituali affezionati senza il tradizionale punto di ritrovo estivo sulle sponde del fiume. La decisione evidenzia i problemi vissuti dal locale, lasciando un vuoto nel cuore della cittadinanza che amava trascorrere il calore estivo in riva al fiume.

Pontedera, 22 maggio 2025 – Niente più aperitivo o birra sulle sponde dei fiumi, al riparo dalla calura estiva cittadina. Dopo Golena d’Era, il locale che era nato sulla golena del fiume Era e che dopo alcuni cambi di format aveva abbassato il sipario già dallo scorso anno, da questa estate non ci sarà neppure Arnera, l’altro e più storico locale che da oltre 10 anni apriva le danze nei mesi estivi a Bocca d’Era, sulle sponde della Arno. “Quest’anno abbiamo avuto dei problemi e non ce la facciamo ad aprire, ragioneremo su un nuovo format in vista del prossimo anno” spiega Alessio Leoncini, presidente della cooperativa Arnera, che ha una concessione di 9 anni con la Regione per l’utilizzo di quest’area del demanio idrico. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luci spente sul fiume, lo storico locale non riapre: “Ci sono dei problemi”

