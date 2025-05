Lookman Juve | per ora nessuna offerta concreta ma l’Atalanta ha già fissato il prezzo Le ultimissime sul nigeriano

Per ora nessuna offerta concreta, ma l'Atalanta ha già fissato il prezzo per Ademola Lookman. La situazione attuale e le ultime novità sul futuro del talento nigeriano, accostato alla Juventus, sono al centro delle cronache di mercato. Ecco gli aggiornamenti più recenti sulla possibile cessione e le trattative in corso.

Lookman Juve: per ora nessuna offerta concreta, ma l’Atalanta ha già fissato il prezzo. Le ultimissime sul futuro dell’attaccante nigeriano. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Ademola Lookman, che a un anno di distanza dal suo mancato passaggio al PSG ritiene siano maturi i tempi per una separazione. Al momento siamo soltanto alla fase dei sondaggi, con il calciomercato Juve che continua a monitorare con grande attenzione il nigeriano. Intanto l’ Atalanta ha già fissato il prezzo: serviranno almeno 40 milioni di euro per portarlo via da Bergamo. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lookman Juve: per ora nessuna offerta concreta, ma l’Atalanta ha già fissato il prezzo. Le ultimissime sul nigeriano

