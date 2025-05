L' Onu distribuisce 90 camion di aiuti umanitari a Gaza dopo il blocco

Dopo il blocco totale su Gaza, l'ONU ha iniziato a distribuire l’equivalente di 90 camion di aiuti umanitari, segnando un passo importante dopo giorni di restrizioni. Tre giorni dopo la ripresa limitata degli aiuti israeliani, questa iniziativa rappresenta un'importante risposta alle necessità della popolazione palestinese in crisi.

L'Onu ha recuperato, e cominciato a distribuire nella Striscia di Gaza, l'equivalente di 90 camion di aiuti umanitari, per la prima volta dall'inizio del blocco totale sul territorio palestinese. Tre giorni dopo l'annuncio della ripresa limitata degli aiuti da parte di Israele, "mercoledì 21 maggio le Nazioni Unite hanno raccolto circa 90 camion al valico di Kerem Shalom e li hanno spediti a Gaza", ha detto Stéphane Dujarric, portavoce del segretario generale dell'Onu in un comunicato. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Onu distribuisce 90 camion di aiuti umanitari a Gaza dopo il blocco

Onu recupera e spedisce a Gaza l'equivalente di 90 camion di aiuti | Netanyahu: "Pronti per un cessate il fuoco temporaneo" | Cisgiordania, spari in aria durante una visita di diplomatici

L’ONU ha inviato a Gaza un aiuto equivalente a 90 camion, mentre Netanyahu si prepara per un temporaneo cessate il fuoco.

Onu: "90 camion di aiuti umanitari spediti a Gaza" | Netanyahu: "Pronti per un cessate il fuoco temporaneo" | Cisgiordania, spari in aria durante una visita di diplomatici

Oltre 90 camion di aiuti umanitari sono stati spediti a Gaza, mentre Netanyahu si prepara a un cessate il fuoco temporaneo.

Onu, 'oggi 20 camion di aiuti entreranno nella Striscia di Gaza'

Oggi, 20 camion di aiuti umanitari, principalmente cibo, entreranno nella Striscia di Gaza. Un rappresentante delle Nazioni Unite ha confermato questa operazione, mentre le autorità israeliane non hanno ancora commentato.

