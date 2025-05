L’offensiva su Gaza serve a Netanyahu più per restare al potere che per vincere

L'offensiva su Gaza di Netanyahu sembra più una mossa per consolidare il potere che una reale strategia militare. In questo contesto, non v'è ragione di cercare logiche razionali o obiettivi di pace: si tratta di una decisione che rischia di alimentare ulteriori conflitti, senza una chiara giustificazione.

Inutile cercare un elemento di razionalità, o di strategia bellica, nella decisione di Benjamin Netanyhau di lanciare «una massiccia operazione militare senza precedenti» nella Striscia di Gaza, il cinquecentonovantatreesimo giorno di guerra. Non esiste alcuna giustificazione. Una tale operazione poteva avere un qualche senso militare solo nelle prime fasi della guerra e che oggi, dopo più di un anno e mezzo, e dopo che per mesi si sono ritirate le truppe di terra, è motivata solo da ragioni extra-militari.

Nuovi raid di Israele a Gaza: almeno 29 morti nella Striscia. Netanyahu annuncia un’altra offensiva “nei prossimi giorni”

Nuovi raid aerei israeliani su Gaza hanno provocato la morte di almeno 29 persone nelle ultime ore. Il primo ministro Netanyahu ha annunciato un'ulteriore offensiva nei prossimi giorni, mentre il bilancio delle vittime, comunicato dalla Protezione civile locale, rimane non confermato dalle forze armate israeliane.

Marco Rubio discute con Netanyahu sull'offensiva a Gaza e il rilascio degli ostaggi

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha discusso con il premier israeliano Netanyahu sull'offensiva a Gaza e il rilascio degli ostaggi, sottolineando l'importanza di trovare una soluzione condivisa in un momento di grande tensione nella regione.

Netanyahu: «A Doha si discute anche della fine della guerra». L'esercito israeliano: «Iniziata l'offensiva di terra a Gaza»

A Doha, Netanyahu ha discusso la fine della guerra a Gaza. L’accordo proposto prevede la cessazione dei combattimenti, il rilascio di ostaggi, l’espulsione dei terroristi di Hamas e il disarmo della Striscia, segnando un passo cruciale verso la risoluzione del conflitto israelo-palestinese.

L'offensiva su Gaza, motivata più da interessi politici di Netanyahu che da esigenze militari, provoca devastazione a Khan Younis e il collasso degli ospedali. Ventidue Paesi chiedono la ripresa degli aiuti umanitari, mentre l'UE valuta la revoca delle sanzioni alla Siria. Netanyahu mira a controllare la Striscia, annunciando una nuova offensiva senza precedenti e l'evacuazione immediata dei civili.

