Lo sport rappresenta un diritto fondamentale e un potente strumento di inclusione sociale. Essenziale per il benessere fisico e mentale, favorisce il divertimento e l'aggregazione. Per le persone con disabilità , lo sport può essere un mezzo di empowerment, contribuendo a superare barriere e a sentirsi parte di una comunità , promuovendo pari opportunità e rispetto.

Lo sport è molto importante nella vita delle persone. Aiuta a stare bene fisicamente e mentalmente, a divertirsi e a fare amicizia. Anche chi ha una disabilità può trarre grandi benefici dallo sport: sentirsi più forte, indipendente e parte di un gruppo. Purtroppo, nella storia le persone con disabilità non sono sempre state trattate con rispetto. In passato erano spesso escluse, isolate o considerate un peso per la società . Per esempio, nell’antica Sparta i neonati con disabilità venivano buttati giù dal monte Taigeto, perché non erano visti come utili per la guerra. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo sport: diritto e strumento di inclusione

Lo sport rappresenta un diritto fondamentale e uno strumento potente di inclusione sociale, come dimostrano iniziative a livello europeo e locale: il Consiglio d’Europa, l’UE e l’Unione Montana del Mugello promuovono l’inclusione delle persone con disabilità e supportano famiglie, mentre progetti come “Lo Sport a parole tue” collaborano tra Sport e Salute e Treccani per ridefinire il significato di sport e valorizzare la sua funzione sociale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

