Lo scrittoio di Tarquinia e le note della duchessa

Nella mostra dedicata a Francesco Petrarca, si distingue la ricostruzione dello scrittoio di Tarquinia Molza, donna di corte, poetessa, letterata e musicista del ‘500-‘600. Quest’opera offre uno sguardo prezioso sulla vita di una figura poliedrica, simbolo di cultura e raffinatezza, e rappresenta un affascinante intreccio tra storia, arte e il passaggio della corte estense tra Ferrara e Modena.

Fra le curiosità della mostra dedicata a Francesco Petrarca, spicca la ricostruzione ideale dello scrittoio di Tarquinia Molza, donna di corte, poetessa, letterata e anche musicista, che visse proprio negli anni fra il ‘500 e il ‘600, con il passaggio della corte estense da Ferrara a Modena. Dalla raccolta Molza Viti proviene un oggetto meraviglioso, una copia manoscritta del ’Canzoniere’ di Petrarca in rotolo di pergamena che si avvolgeva e si custodiva in un astuccio di pelle, come un prezioso segreto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo scrittoio di Tarquinia e le note della duchessa

Argomenti simili trattati di recente

“Musica sotto gli archi”, note per la bella stagione a Palazzo Sambonifacio

Dal 15 maggio al 26 giugno, il portico di Palazzo Sambonifacio ospiterà la quarta edizione di "Musica sotto gli archi".

Note sul palco per l'inclusione, una mattinata dedicata a 'Una canzone per Kate'

Giovedì 15 alle 10, la Sala Estense ospiterà "Una canzone per Kate", un concorso dedicato all'inclusione attraverso la musica.

La Promessa: la duchessa regala profumi e si svelano segreti e tensioni familiari

Nel prossimo episodio de La Promessa, la duchessa di Carril sorprende tutti con un gesto di generosità, regalando profumi a Simona e Candela.

Ne parlano su altre fonti

Lo scrittoio di Tarquinia e le note della duchessa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online