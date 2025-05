LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia cerca soddisfazioni nella gara a squadre

Benvenuti alla diretta live dei Campionati Europei di Tuffi 2025 ad Antalya. L’Italia cerca soddisfazioni nella competizione a squadre, in programma dal 22 al 28 maggio nella suggestiva piscina all'aperto della Gloria. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale e scoprire come gli atleti italiani si stanno distinguendo in questa emozionante manifestazione europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad Antalya. Dal 22 al 28 maggio ad Antalya (Turchia) vanno in scena gli Europei 2025 di tuffi. Si gareggia all’aperto nella suggestiva piscina della Gloria Sports Arena di Antalya, un comprensorio che ospita cinquanta impianti di sport differenti. La rassegna continentale sarà parte del percorso che porterà gli atleti del Vecchio Continente all’evento principale di questa stagione, ovvero i Mondiali di Singapore, previsti quest’estate. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca soddisfazioni nella gara a squadre

Argomenti simili trattati di recente

Europei di Tuffi 2025, l’Italia in gara con nove Azzurri: obiettivo medaglie

Gli Europei di Tuffi 2025 a Antalya si terranno dal 22 al 28 maggio, con l’Italia in gara con nove atleti.

LIVE Canoa slalom, Europei 2025 in DIRETTA: De Gennaro ci riprova nel canale dove raggiunse l’Olimpo!

Benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di canoa slalom 2025! Oggi assisteremo alle semifinali e finali a Vaires-sur-Marne, Francia.

LIVE Canoa slalom, Europei 2025 in DIRETTA: attesa per Giovanni De Gennaro dove vinse le Olimpiadi

Benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di canoa slalom 2025! Oggi seguiremo le semifinali e le finali a Vaires-sur-Marne, Francia, dove Giovanni De Gennaro, vincitore delle Olimpiadi, è atteso per difendere il suo titolo.

Su questo argomento da altre fonti

Gli Europei di Tuffi 2025 vedono l’Italia schierare nove azzurri con l’obiettivo di conquistare medaglie. Questi campionati rappresentano un vero test mondiale per i nostri tuffatori, specialmente nelle gare di specialità. Segui la diretta, il calendario, gli orari e le modalità di visione su TV e streaming per non perdere le emozioni di questo importante appuntamento internazionale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 22 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Riporta oasport.it: Oggi, giovedì 22 maggio, prima giornata degli Europei 2025 di tuffi ad Antalya (Turchia). Una rassegna importante per capire lo stato dell'arte nel ...

Tuffi, Europei 2025: i favoriti gara per gara. Anche Pellacani e Santoro in corsa

Come scrive oasport.it: Domani cominciano gli Europei di tuffi ad Antalya. La manifestazione si concluderà mercoledì 28 maggio e c'è grande attesa per la squadra azzurra, che si ...

Tuffi, World Cup: sesto posto per l’Italia nel Team Event di Pechino

Secondo sportface.it: Chiara Pellacani, classe 2002, vanta nel proprio palmares quattordici medaglie consecutive tra gli Europei di Roma 2022 e la rassegna ... è diventato il più giovane medagliato della storia dei tuffi ...