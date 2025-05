LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | spazio ai velocisti nella Modena-Viadana

Benvenuti alla diretta live della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2025, da Modena a Viadana. Oggi spazio ai velocisti in una tappa decisiva, con molti aggiornamenti sulla classifica generale. Rimanete con noi per seguire ogni sprint e emozione di questa tappa fondamentale. CLICCA QUI per gli ultimi aggiornamenti e la classifica aggiornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE, LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa, Modena-Viadana, della del Giro d’Italia 2025. Occasione importante per i velocisti. Dopo due tappe che hanno sicuramente segnato la classifica generale, oggi il Giro d’Italia vivrà probabilmente una giornata abbastanza tranquillo, con un arrivo in volata abbastanza scontato sul traguardo di Viadana. Nella prima parte ci sono alcuni saliscendi che potrebbero generare una fuga, ma gli ultimi settanta chilometri sono completamente pianeggianti e le squadre dei velocisti hanno così tutto il tempo per organizzare al meglio lo sprint. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: spazio ai velocisti nella Modena-Viadana

