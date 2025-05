LIVE Darderi-Rublev ATP Amburgo 2025 in DIRETTA | l’azzurro può giocarsela contro il russo in crisi

Benvenuti alla diretta live di Darderi-Rublev, match dei quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo 2025. L’azzurro, classe 2002, sfida il russo in crisi: un’occasione storica per il giovane talento italiano. Restate con noi per aggiornamenti e momenti salienti di questa sfida di grande prestigio.

Luciano Darderi può già esser contento del percorso intrapreso. Al primo turno, l'azzurro si è imposto sulla wildcard locale Diego Dedura-Palomero in due set, mentre negli ottavi è arrivato un successo di livello ai danni di Brandon Nakashima, non un fulmine sul rosso ma pur sempre un avversario solido e complicato da sconfiggere.

