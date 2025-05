LIVE Arnaldi-Djokovic ATP Ginevra 2025 in DIRETTA | l’italiano sogna un nuovo colpaccio dopo Madrid!

Benvenuti alla diretta live di Arnaldi contro Djokovic all'ATP Ginevra 2025. Dopo il successo a Madrid, l'italiano sogna un'altra impresa sui campi svizzeri. Seguite con noi aggiornamenti e commenti in tempo reale sul prestigioso match dei quarti di finale, che promette grandi emozioni. Restate sintonizzati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Arnaldi-Djokovic: match valevole per i quarti di finale dell’ATP 250 di Ginevra. Il match non comincerà prima delle 18.00 Novak Djokovi c ha trovato la sua prima vittoria sulla terra rossa in stagione ed ha vinto nella giornata di ieri contro l’ungherese numero 134 al mondo Fucsovics 6-2, 6-3. L’ultima apparizione in terra rossa risale proprio all’incrocio con l’azzurro che lo sconfisse in due set 6-3, 6-4. Djokovic è reduce da 3 sconfitte nelle ultime 4 gare per mano del ceco Mensik, il cileno Tabilo e, appunto, Arnaldi. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Djokovic, ATP Ginevra 2025 in DIRETTA: l’italiano sogna un nuovo colpaccio dopo Madrid!

Articoli recenti che potrebbero piacerti

LIVE Arnaldi-Marozsan, ATP Ginevra in DIRETTA: match complicato per meritarsi Djokovic

Benvenuti alla diretta live di OA Sport! Oggi, ottavi di finale all’ATP di Ginevra 2025, con Matteo Arnaldi impegnato contro Fabian Marozsan in un match complicato, in vista dello scontro con Djokovic o Fucsovics.

LIVE Arnaldi-Marozsan 2-1, ATP Ginevra 2025 in DIRETTA: inizio senza break nel 1° set

Live Arnaldi-Marozsan 21 ATP Ginevra 2025: aggiornamenti in tempo reale, partenza senza interruzioni nel primo set, con attenzione alle emozioni sul campo.

LIVE Arnaldi-Marozsan 4-3, ATP Ginevra 2025 in DIRETTA: avanti l’azzurro nel 1° set

Segui in diretta il match tra Arnoldimarozsan e l'azzurro ad ATP Ginevra 2025. L'inizio vede l'azzurro avanti nel primo set, con momenti emozionanti e scambi intensi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'atteso match tra Matteo Arnaldi e Novak Djokovic nelle semifinali dell'ATP Ginevra 2025 si disputerà il 22 maggio: scopri orario, programma, diretta TV e streaming per seguire live questa sfida imperdibile. Segui anche i punteggi e gli highlights della giornata, mentre i pronostici indicano grande equilibrio tra i favoriti. Non perdere l'occasione di tifare il tuo giocatore preferito in questa fase decisiva del torneo. 🔗Ne parlano su altre fonti

LIVE Arnaldi-Djokovic, ATP Ginevra 2025 in DIRETTA: l’italiano sogna un nuovo colpaccio dopo Madrid!

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Arnaldi-Djokovic: match valevole per i quarti di finale dell'ATP ...

Arnaldi-Djokovic, ATP Ginevra 2025: orario, programma, tv, streaming

Come scrive oasport.it: Matteo Arnaldi e Novak Djokovic si affronteranno nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Ginevra. L'appuntamento è per giovedì 22 maggio, sarà il ...

Pronostico Arnaldi-Djokovic 22 Maggio: Quarti ATP Ginevra 2025

Secondo bottadiculo.it: Si scende in campo, Giovedì 22 maggio, per giocare i quarti di finale dell'ATP Ginevra 2025: pronostico Arnaldi-Djokovic, orario e dove guardare in diretta TV e Streaming ...