LIVE Arnaldi-Djokovic 4-6 4-6 ATP Ginevra 2025 in DIRETTA | sprazzi di vero Djokovic serbo in semifinale

Segui live l’incontro tra Arnaldidjokovic e 46 46 a Ginevra 2025, con aggiornamenti in tempo reale. Djokovic, nel giorno dei suoi 38 anni, raggiunge la sua 194ª semifinale, mostrando sprazzi di vero talento serbo. Un match emozionante, tra attenzione, concentrazione e nervosismo, che promette grandi emozioni nel torneo svizzero. CLICCA QUI per aggiornamenti costanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.25 Djokovic centra la sua 194esima semifinale in carriera, nel giorno dei suoi 38 anni. Il serbo è sembrato attento e concentrato (e anche nervoso in occasione del break concesso). Nel secondo set, il numero 6 al mondo, è salito in cattedra ed ha sfoggiato colpi di alto livello. Djokovic sfiderà il vincente della sfida che partirà tra poco tra l’australiano Popyrin ed il britannico Norrie. Dopo Ginevra, il serbo aprirà il suo cammino in Roland Garros contro lo statunitense Mackenzie McDonald. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Djokovic 4-6, 4-6 ATP Ginevra 2025 in DIRETTA: sprazzi di vero Djokovic, serbo in semifinale

