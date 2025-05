LIVE Arnaldi-Djokovic 4-6 4-3 ATP Ginevra 2025 in DIRETTA | contro-break del serbo fase cruciale del match!

Segui in tempo reale live il match ATP Ginevra 2025 tra Arnaldidjokovic, con risultato 46-43, nel quale il serbo ha sfoderato un controbreak decisivo nella fase cruciale. Aggiorna la diretta e vivi ogni momento di questa battaglia tennistica, tra saliscendi di emozioni e grandi colpi di Federer e Djokovic.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Molto bravo Arnaldi con la smorzata fintata molto bene. 0-30 Gran bel diritto di Arnaldi, out di un’unghia. Delusissimo Matteo. 0-15 Stecca il rovescio Arnaldi che ora deve elevare la concentrazione: non c’è molto margine. 4-4 Game Djokovic, out di un soffio il rovescio di Arnaldi che aveva trovato un angolo molto bello e acuto. 40-15 Djokovic colpisce da molto lontano dopo risposta corta ed angolata di Arnaldi. 40-0 In rete il diritto del ligure. Tre chance per ricucire lo svantaggio per il serbo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Djokovic 4-6, 4-3 ATP Ginevra 2025 in DIRETTA: contro-break del serbo, fase cruciale del match!

