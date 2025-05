LIVE Arnaldi-Djokovic 4-6 4-1 ATP Ginevra 2025 in DIRETTA | break del sanremese che prova a scappare!

Segui in tempo reale il match tra Arnaldi e Djokovic a Ginevra 2025. Continua a leggere gli aggiornamenti live, con punti chiave come il break di Arnaldi e gli scambi intensi tra i due. Resta sintonizzato per tutte le emozioni di questa sfida tra il talento italiano e il numero 6 al mondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Risposta out di Arnaldi sulla prima robusta del numero 6 al mondo. 4-1 Game Arnaldi! Super diritto giocato al centro del campo! Break consolidato. AD-40 Bravo Arnaldi con lo slice profondo, poi accompagna la volée sul lob di Djokovic. 40-40 Altro errore gratuito di Arnaldi con diritto in corridoio. AD-40 Risposta lunga di Djokovic su buona prima pesante di Arnaldi. 40-40 Errore gratuito di Arnaldi che non trova profondità. 40-30 Che passante di Arnaldi dopo un back-spin insidioso di Djokovic che si era poi presentato a rete. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Djokovic 4-6, 4-1 ATP Ginevra 2025 in DIRETTA: break del sanremese che prova a scappare!

