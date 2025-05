LIVE Arnaldi-Djokovic 4-6 2-1 ATP Ginevra 2025 in DIRETTA | buon avvio di secondo set il ligure prova a ricucire!

Segui in tempo reale live Arnaldidjokovic 46-21 ATP Ginevra 2025. Inizia il secondo set con Matteo che prova a recuperare, scambi intensi e colpi spettacolari tra i due campioni. Rimani aggiornato sui risultati e le azioni più emozionanti di questa entusiasmante sfida.

30-30 Ace detonante di Matteo! 15-30 Super scambio da fondocampo chiuso dal rovescio lungolinea del serbo. 15-15 Bella smorzata di Djokovic che poi azzecca il passantino in contropiede. 15-0 Ace ad uscire di Arnaldi, game da gestire con freddezza. 3-1 Break Arnaldiiii! Lungo il rovescio di Djokovic dopo una grande difesa del sanremese sul diritto piazzato del serbo. 15-40 Doppio fallo Djokovic: prime due palle break per il ligure. 15-30 Diritto incrociato out di Djokovic.