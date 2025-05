LIVE Arnaldi-Djokovic 4-6 1-0 ATP Ginevra 2025 in DIRETTA | scatta il secondo set il ligure insegue!

Segui in diretta il match tra Arnoldi e Djokovic a Ginevra 2025. Il ligure cerca di rimontare nel secondo set, con momenti di grande tensione e scambi emozionanti. Aggiorna la cronaca in tempo reale per non perdere gli sviluppi di questa sfida tra talento italiano e campione serbo. Clikka qui per tutte le emozioni live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Doppio fallo Djokovic che corre un bel rischio con la seconda. 15-0 Bella prima di servizio del serbo, non regge il sanremese. 1-0 Game Arnaldi che sfrutta l’errore in rovescio di Djokovic. 40-30 Gran rovescio di Djokovic che tiene vivo il game. 40-15 Terzo diritto vincente per il sanremese che cambia la rotazione, serve un lift per prendere campo e chiude col contropiede. 30-15 Arnaldi ancora a segno col il diritto dopo il servizio al corpo. 15-15 Servizio e diritto vincente del sanremese. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Djokovic 4-6, 1-0 ATP Ginevra 2025 in DIRETTA: scatta il secondo set, il ligure insegue!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LIVE Pro Recco-Brescia 13-10, A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA: ultimo quarto di partita!

Segui il live aggiornato della sfida tra Pro Recco e Brescia, valido per l' A1 di pallanuoto! Siamo nell'ultimo quarto di partita, con il punteggio di 13-10 per i liguri.

LIVE Schio-Venezia 52-46, A1 basket femminile in DIRETTA: la Reyer rimonta nella ripresa, Cubaj protagonista

Segui la diretta del match di basket femminile tra la Reyer Venezia e Schio, dove le venete cercano di rimontare grazie a una prestazione straordinaria di Cubaj.

LIVE Schio-Venezia 24-14, A1 basket femminile in DIRETTA: la Famila Wuber parte fortissimo, +10 alla prima sirena

Siamo in diretta dalla gara-5 di A1 di basket femminile, con Schio che parte col piede giusto! La Famila Wuber conclude il primo quarto sul 10-0.