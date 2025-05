LIVE Arnaldi-Djokovic 4-5 ATP Ginevra 2025 in DIRETTA | il serbo serve per il set

Segui in diretta il match tra Arnaldidjokovic e Djokovic al ATP Ginevra 2025. Il serbo serve per il set, mentre i giocatori si sfidano con grande intensità. Aggiorna la cronaca per scoprire gli sviluppi di questa emozionante partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Risposta steccata con la seconda di servizio da parte di Matteo. 0-30 Arnaldi ben piazzato, chiude benissimo con il diritto incrociato! DAI MATTEO! 0-15 Scambio a buona velocità, il primo a sbagliare e Djokovic che non mette in campo la sua palla alta contro Arnaldi in spinta! 4-5 Game Arnaldi con la brutta risposta di Djokovic. Ora il serbo servirà per il set. 40-15 Non riesce il serve & volley al sanremese. 40-0 Prima in slice ad uscire del sanremese, molto bene! 30-0 Risposta lunga di Djokovic. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Djokovic 4-5, ATP Ginevra 2025 in DIRETTA: il serbo serve per il set

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz

Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.

LIVE Musetti-Zverev 7-6 3-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: fasi decisive del secondo set

Segui la diretta della partita tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev agli ATP di Roma 2025, con il punteggio attuale di 7-6, 3-4.

LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: ritardo molto probabile, si prolungano le partite precedenti

Siamo in attesa di emozionanti sfide tennistiche con la diretta live di Paolini-Ostapenko, che inizierà non prima delle 12.

LIVE Arnaldi-Djokovic, ATP Ginevra 2025 in DIRETTA: l’italiano sogna un nuovo colpaccio dopo Madrid!

Come scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Arnaldi-Djokovic: match valevole per i quarti di finale dell'ATP ...

Arnaldi-Djokovic, quarti di finale Atp 250 Ginevra: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Scrive msn.com: Agli ottavi di finale l'azzurro ha superato Fabian Marozsan, mentre il serbo ha conquistato il suo primo successo stagionale sul rosso contro Marton Fucsovics ...

LIVE Arnaldi-Djokovic 6-3, 6-4, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: azzurro al 3° turno, serbo sempre più nel baratro!

Si legge su oasport.it: Il ligure si regala Djokovic Articolo: LIVE Arnaldi-Coric 4-6, 6-4, 7-5, ATP Madrid 2025 in DIRETTA ... Quest’oggi il n.45 del mondo virtuale può giocare nelle migliori condizioni per lui ...