LIVE Arnaldi-Djokovic 2-3 ATP Ginevra 2025 in DIRETTA | break improvviso del serbo ma il sanremese è in partita!

Segui in diretta il match tra Arnaldidjokovic e Ginevra 2025, con aggiornamenti sulle strategie e i momenti chiave. Un break improvviso del serbo si scontra con la grinta del sanremese, pronto a mettere in difficoltà il campione. Resta aggiornato per tutte le emozioni di questa sfida tennistica in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Diritto incrociato imprendibile del serbo. 40-40 Lungo scambio chiuso con l’errore di Djokovic in rovescio. Arnaldi aveva alzato la traiettoria in precedenza. 40-30 Servizio esterno insidioso del serbo, out il diritto incrociato di risposta di Arnaldi. 30-30 Gran scambio di Arnaldi che contiene Nole e lo induce all’errore giocando un bel rovescio sull’incrocio delle righe. 30-15 Sulle corde il tentativo di smorzata di Djokovic. 30-0 Djokovic trova un buon angolo col diritto in uscita dal servizio. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Djokovic 2-3, ATP Ginevra 2025 in DIRETTA: break improvviso del serbo ma il sanremese è in partita!

