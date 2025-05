Litigano per un videogioco e si danno appuntamento in piazza | botte fra ragazzini di 12 anni

C’è stato un caso di lite tra ragazzini di 12 anni, scaturito da una discussione su un videogioco, culminata con un appuntamento in piazza e una rissa. A Monza, il 22 maggio 2025, la polizia locale ha deciso di rafforzare la presenza in quartiere Sant’Albino, inviando pattuglie in bicicletta per contrastare baby gang e atti di vandalismo, puntando sulla prevenzione e il dialogo.

Monza, 22 maggio 2025 – La polizia locale organizzerà una pattuglia di agenti in bicicletta per presidiare il quartiere Sant’Albino, come deterrente per baby gang e atti di vandalismo. Lo ha anticipato il vicecomandante Gerardo Esposito, intervenuto l’altra sera all’incontro a Sant’Albino sul tema del disagio giovanile, organizzato al centro civico dal Controllo di vicinato di Monza e Brianza. A far scattare l’urgenza di un confronto sulle misure precauzionali e su possibili strategie educative ad ampio spettro, l’ultimo episodio: una lite per un videogioco da remoto tra due ragazzi di Monza Sant’Albino e di Brugherio, fra i 12 e i 13 anni. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Litigano per un videogioco e si danno appuntamento in piazza: botte fra ragazzini di 12 anni

Approfondisci con questi articoli

"Mio figlio 12enne picchiato e rapinato all'Eur. Si danno appuntamento in chat". La denuncia di una mamma

Una mamma denuncia su social e forze dell'ordine il0703a3o di un bambino di 12 anni vittima di un'aggressione e rapina all'Eur, avvenuta il 10 maggio.

Al Don Quijote di Modena appuntamento con la serata "Talent show"

Venerdì 16 maggio, il ristorante spagnolo Don Quijote di Modena ospiterà il "Talent Show Modena"! Gli organizzatori invitano tutti a svelare i propri talenti nascosti: hai 10 minuti per brillare su un palco con microfono e pubblico.

La primavera in tutto il suo splendore: torna l'appuntamento con "La Rocca in Fiore"

La primavera è tornata e con essa la 26esima edizione de "La Rocca in Fiore". Il 17 e 18 maggio, Monselice si vestirà di colori e profumi in un evento organizzato dalla Pro Loco di Monselice e patrocinato dalla Provincia di Padova.

Se ne parla anche su altri siti

Litigano per un videogioco e si danno appuntamento in piazza: botte fra ragazzini di 12 anni. 🔗Su questo argomento da altre fonti