L’isola dei famosi rischia il flop? Ascolti in calo e troppi ritiri

L’Isola dei Famosi rischia di deludere quest’anno, tra ascolti in calo e numerosi ritiri. La terza puntata, trasmessa il 21 maggio 2025, ha confermato un trend preoccupante: solo 1.891.000 spettatori, segnalando una difficile sfida per il celebre reality di Canale 5.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sembra navigare in acque sempre più agitate e non solo per le tempeste tropicali in Honduras. La terza puntata, andata in onda mercoledì 21 maggio 2025, ha confermato un trend preoccupante: lo storico reality di Canale 5 ha registrato 1.891.000 spettatori con uno share del 15.7%, battuto in termini assoluti perfino dalla replica de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 su Rai1 con 2.318.000 spettatori (13.5% di share). Un sorpasso che fa rumore, specie considerando che il programma condotto da Veronica Gentili si trova ancora nelle fasi iniziali della stagione. 🔗Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - L’isola dei famosi rischia il flop? Ascolti in calo e troppi ritiri

