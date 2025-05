Linea 1 e funicolari no stop dopo Napoli-Cagliari | in caso di scudetto anche per i tre giorni successivi

Anm ha annunciato che la linea 1 della metropolitana di Napoli e i funicolari manterranno un servizio continuo senza stop dopo Napoli-Cagliari, e in caso di scudetto anche nei tre giorni successivi, per gestire eventuali festeggiamenti e celebrare la vittoria del Napoli.

Linea 1 della metropolitana di Napoli e funicolari no stop dopo Napoli-Cagliari e in caso di scudetto anche nei tre giorni successivi. Ad annunciarlo è Anm, che ha reso noti i dettagli del servizio per i possibili festeggiamenti in città in caso di vittoria del campionato della squadra azzurra. . 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Linea 1 e funicolari no stop dopo Napoli-Cagliari: in caso di scudetto anche per i tre giorni successivi

Altri articoli sullo stesso argomento

Terremoto Campi Flegrei, sospesa la circolazione per le funicolari: attive Linea 1 e Linea 6

A seguito delle forti scosse di terremoto che hanno interessato i Campi Flegrei nella tarda mattinata odierna, Anm ha annunciato la sospensione della circolazione per le funicolari cittadine.

Napoli-Cagliari, Linea 1 e funicolari aperte H24: gli orari dei parcheggi

In occasione del match scudetto Napoli-Cagliari, l'Anm e il Comune di Napoli hanno annunciato che la Linea 1 e le funicolari saranno operative 24 ore su 24.

Napoli-Cagliari, Linea 1 e funicolari aperte H24: gli orari di parcheggi, metro e bus

L'Anm e il Comune di Napoli hanno annunciato che la Linea 1 della metro e le funicolari rimarranno aperte 24 ore su 24 in occasione del match scudetto Napoli-Cagliari.

Su questo argomento da altre fonti

Metro Linea 1 chiusa per 40 minuti oggi a Napoli: problemi tecnici a Piscinola, ferma sull'intera tratta; Parma-Napoli: gli orari dei mezzi pubblici per domenica 18 maggio; Napoli, ipotesi festa scudetto: prolungati gli orari di metro e funicolari; Treni sospesi, caos a Napoli centrale: ritardi fino a 2 ore. 🔗Ne parlano su altre fonti

Napoli-Cagliari, Linea 1 e funicolari aperte H24: gli orari di parcheggi, metro e bus

Come scrive msn.com: L'Anm e il Comune di Napoli ha reso noto che la Linea 1 e le funicolari, in occasione del match scudetto Napoli - Cagliari sarà in funzione h24. La decisione è stata presa per ...

Possibile festa Scudetto, Napoli si prepara: metropolitana e funicolari no stop

Riporta informazione.it: Anche per i parcheggi il discorso sarà simile. Già due anni fa si decise di tenere aperti i parcheggi convenzionati Anm. In particolare, quest'anno, coinvolgerà quelli di… Leggi ...

Metropolitana Linea 1, linea 2, bus e funicolari: tutti gli orari di venerdì 23 maggio per Napoli-Cagliari

Lo riporta msn.com: Napoli si sta preparando all'ipotetica festa scudetto soprattutto dal punto di vista dei trasporti e delle infrastrutture. Nel corso degli ultimi giorni tutte le agenzie che operano tra il ...