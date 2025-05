L’incubo del serial killer 3 i delitti di lucciole avvenuti in Val di Magra e ancora senza colpevoli

Nel 2025, il mistero dei tre delitti di Lucciole in Val di Magra rimane irrisolto, alimentando tensioni e paure. Questi tragici eventi degli anni Novanta, legati a un fiorente mercato della prostituzione, continuano a inquietare la comunità, lasciando aperte domande su chi si nasconda dietro a quei terribili segnali di violenza.

La Spezia, 22 maggio 2025 – Alla fine degli anni Novanta il mercato della prostituzione in Val di Magra divenne un fenomeno strutturato in grado di produrre un notevole giro di affari. Tante giovane donne animavano la piazza del sesso a pagamento dividendosi equamente le aree di lavoro: dall’inizio di viale XXV Aprile fino al confine con Marina di Carrara e Ameglia. Su un lato della strada le ragazze dell’Est sull’altro le giovani africane. Nulla veniva lasciato al caso e alla libera scelta. Vigevano l’ordine e il rigore. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’incubo del serial killer, 3 i delitti di lucciole avvenuti in Val di Magra e ancora senza colpevoli

Altri articoli sullo stesso argomento

“Gli uccelli esplodono in cielo e cadono a terra morti. È davvero violento, non capiamo cosa stia succedendo”: è caccia al serial killer di volatili

Un mistero inquietante affligge il quartiere di Richmond, nella Bay Area: decine di uccelli cadono morti dal cielo, alcuni "esplodendo" in volo.

Dalle truffe al cannibalismo: così colpiva il serial killer dall’impermeabile giallo

Dalle piccole truffe al cannibalismo, il serial killer sudcoreano Yoo Young-Chul ha terrorizzato Seul tra il 2002 e il 2003, lasciando dietro di sé venti vittime.

Cosa c’entra Taylor Swift con il ritrovamento di un cadavere e l’ipotesi di un serial killer a piede libero

Recenti ritrovamenti di resti umani vicino alla casa di Rhode Island di Taylor Swift hanno scatenato ipotesi di un serial killer ancora in circolazione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'incubo del serial killer si infittisce con i tre delitti di lucciole in Val di Magra, ancora senza colpevoli, mentre il trailer di "Heart Eyes", uno degli horror più attesi dell'estate, promette brividi e tensione futura. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Dalle truffe al cannibalismo: così colpiva il serial killer dall’impermeabile giallo

msn.com scrive: Dalle piccole truffe al cannibalismo, il sudcoreano Yoo Young-Chul ha ucciso venti persone tra il 2002 e il 2003 ...

Incubo serial killer nel Lecchese

Da video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...