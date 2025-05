Lidl sciopero nazionale anche a Piacenza | 24 maggio presidio al punto di via Calciati

Il 24 maggio, Lidl a Piacenza sarà coinvolta in uno sciopero nazionale con presidio presso il punto vendita di via Calciati, dalle 10 alle 12. Le lavoratrici e i lavoratori si mobilitano per protestare contro le criticità emerse durante le trattative sindacali, evidenziando la necessità di miglioramenti e rispetto per i diritti dei dipendenti.

Nella provincia di Piacenza si effettuerà un presidio in sciopero dalle 10 alle 12 al punto vendita Lidl di via Calciati dove saranno presenti le lavoratrici ed i lavoratori dei supermercati presenti a Piacenza. Tra i punti che hanno portato alla rottura del tavolo - spiegano i sindacati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Lidl, sciopero nazionale anche a Piacenza: 24 maggio presidio al punto di via Calciati

Altre letture consigliate

Lidl, sciopero nazionale anche a Piacenza: 24 maggio presidio al punto di via Calciati

Il 24 maggio, anche a Piacenza, si terrà uno sciopero nazionale dei lavoratori Lidl, con un presidio dalle 10 alle 12 in via Calciati.

Il 22 maggio sciopero nazionale di sanità privata e Rsa: a Bergamo oltre 3mila addetti coinvolti

Il 22 maggio si svolgerà uno sciopero nazionale della sanità privata e delle RSA a Bergamo, coinvolgendo oltre 3mila addetti.

Sciopero dei treni di sabato 17 maggio a livello nazionale e locale, gli orari e le fasce di garanzie

Sabato 17 maggio 2025, il settore ferroviario italiano vivrà un'altra giornata di disagi a causa di uno sciopero nazionale e locale.

Piacenza, corteo di protesta contro i licenziamenti Ikea

Video Piacenza, corteo di protesta contro i licenziamenti Ikea Video Piacenza, corteo di protesta contro i licenziamenti Ikea

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lidl, sciopero nazionale anche a Piacenza: 24 maggio presidio al punto di via Calciati; Sciopero nazionale dei lavoratori Lidl: presidio anche davanti al punto vendita di Arcole; Sabato 24 maggio, sciopero dei dipendenti Lidl Italia. A Padova la protesta dalle 9.00; Sciopero dei dipendenti Lidl, in Sicilia protestano 1.300 addetti: Trattamento più equo e migliori condizioni di lavoro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lidl, sciopero nazionale anche a Piacenza: 24 maggio presidio al punto di via Calciati

Secondo ilpiacenza.it: Nella provincia di Piacenza si effettuerà un presidio in sciopero dalle 10 alle 12 al punto vendita Lidl di via Calciati dove saranno presenti le lavoratrici ed i lavoratori dei supermercati presenti ...

Sabato sciopero nazionale dei dipendenti Lidl, presidio in via Calciati

Lo riporta piacenzasera.it: Sabato 24 maggio sarà sciopero nazionale per i circa 23mila lavoratori e lavoratrici della Lidl dopo la rottura del tavolo delle trattative per il rinnovo ...

Sciopero nazionale alla Lidl, 23mila dipendenti incrociano le braccia: "Profitti non redistribuiti"

Come scrive informazione.it: Domani, 24 maggio, i 23mila dipendenti della Lidl Italia scenderanno in sciopero in tutto il paese, dopo che i sindacati Filcams Cgil , Fisascat Cisl e Uiltucs hanno dichiarato fallito il tavolo negoz ...