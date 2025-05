libri ecco i finalisti del premio bancarellino

Ecco i finalisti del 68° Premio Bancarellino, selezionati tra cinque libri: le opere contendersi la prestigiosa fascetta sono state scelte da 140 scuole medie italiane. La gara si svolgerà sabato 24 maggio, offrendosi come importante momento di coinvolgimento e passione per la lettura, promossa dalla Fondazione Città del Libro.

Cinque libri in corsa per il 68° Premio Bancarellino. Le 140 scuole medie di tutta Italia partecipanti al Progetto Lettura hanno scelto i finalisti che si batteranno sabato 24 maggio per l’ambita fascetta. La Fondazione Città del Libro che organizza la manifestazione ha spedito alle scuole oltre 3.300 libri e sono stati coinvolti nella selezione oltre 10mila studenti. I cinque vincitori del Premio Selezione sono: ’Carlo Angela e il segreto dei matti’ di Alessandro Q. Ferrari (De Agostini), ’Cronache dell’Ade’ di Mattia Corrente (Salani), ’Horror Game’ di Paola Barbato (Piemme), ’La ragazza che amava Miyazaki’ (Einaudi Ragazzi), ’Sophie, se ci sei, batti un colpo!’ (Gallucci Editore). 🔗Leggi su Lanazione.it