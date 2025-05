Lezione di Protezione civile Gli studenti di terza media scoprono il lavoro di squadra

Gli studenti di terza media dell’Istituto Aldo Moro hanno partecipato entusiasti alla lezione di protezione civile, scoprendo l'importanza del lavoro di squadra. Emozioni, impegno e partecipazione hanno reso speciale il progetto "H24 con noi", promosso dalla Protezione civile con il supporto di enti locali. Due giorni ricchi di esperienze che hanno rafforzato il senso di responsabilità e solidarietà tra i giovani partecipanti.

Emozioni, impegno e tanta partecipazione hanno caratterizzato i due giorni del progetto "H24 con noi", promosso dalla Protezione civile in collaborazione con enti e associazioni locali. I protagonisti sono stati gli studenti delle terze medie dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro, che hanno vissuto un’esperienza formativa a stretto contatto con il mondo del volontariato e dell’emergenza. Il percorso si è articolato in due giornate dense di attività, esercitazioni e momenti di confronto. Il primo giorno è iniziato con la formazione in aula, per poi proseguire con l’organizzazione dei servizi logistici e la scoperta del refettorio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lezione di Protezione civile. Gli studenti di terza media scoprono il lavoro di squadra

Leggi anche questi approfondimenti

Gli studenti dell'istituto comprensivo Valle del Conca a lezione con la Protezione civile

Martedì 14 maggio, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Valle del Conca hanno partecipato a una giornata dedicata alla sicurezza e alla prevenzione al Parco del Conca di Morciano.

“L’attimo decisivo”, il fumetto educativo sui fenomeni sismici dei Campi Flegrei promosso da Protezione Civile e MIM destinato agli studenti

"L'attimo decisivo" è un fumetto educativo sui fenomeni sismici dei Campi Flegrei, promosso dalla Protezione Civile e dal MIM.

Protezione civile e studenti: al Parco Mostar il 17 maggio la «Giornata della Sicurezza»

Sabato 17 maggio 2025, Piazza Mostar si animerà con un campus formativo dedicato alla sicurezza e alla legalità.

Se ne parla anche su altri siti

Il 17 maggio al Parco Mostar, gli studenti di terza media dell'istituto comprensivo Valle del Conca partecipano alla «Giornata della Sicurezza», imparando il lavoro di squadra, la prevenzione degli incendi e le pratiche di salvaguardia ambientale grazie alla collaborazione con la Protezione civile. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lezione di Protezione civile. Gli studenti di terza media scoprono il lavoro di squadra

Segnala ilgiorno.it: Emozioni, impegno e tanta partecipazione hanno caratterizzato i due giorni del progetto "H24 con noi", promosso dalla Protezione civile in collaborazione con enti e associazioni locali. I protagonisti ...

“Io non rischio”: gli alunni dell’I.C. Valle del Conca a lezione dalla Protezione civile

chiamamicitta.it scrive: Un’importante giornata di educazione alla sicurezza e alla cultura della prevenzione. E’ quella che si è svolta ieri, martedì 14 maggio, al Parco del Conca di Morciano. Protagonisti gli alunni della s ...

Eboli: gli studenti dell’IC Giacinto Romano a lezione di legalità con gli agenti di Polizia Municipale

Segnala infocilento.it: Lezioni sul codice della strada sulle normative di sicurezza in caso di calamità e consigli pratici su come comportarsi in situazioni di pericolo ...