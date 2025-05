L’ex ministro Toninelli si lancia nel business della salute mentale e se la prende con lo Stato che mi vuole fare fallire per il caro-treni

L'ex ministro Toninelli entra nel settore della salute mentale, fondando la Basta Pensieri srl con due soci. Critica lo Stato, accusato di volerlo far fallire per il caso Carotreni, e si lancia nel business della psicologia, ampliando così il suo impegno imprenditoriale e politico in un campo in forte crescita.

L’ex ministro dei Trasporti ed ex parlamentare del M5s, Danilo Toninelli, ha deciso di investire nel business della salute psicologica e mentale, dando vita con due soci alla Basta pensieri srl, società di cui è fondatore insieme alla psicologa Anna Sari e al suo ex social media manager Emanuele Falzarano. Ognuno dei soci fondatori ha un terzo del capitale della società costituita a Pavia, che nell’oggetto sociale ha sia «la creazione di siti internet e di piattaforme web e social network, finalizzati a mettere in contatto psicologi, psicoterapeuti e altri professionisti della salute e del benessere (come medici, nutrizionisti, operatori olistici e figure equiparabili) con singoli utenti, aziende, scuole di ogni ordine e grado, università, enti pubblici e privati interessati», che «la predisposizione di servizi e la gestione diretta di ambulatori polispecialistici e di centri che forniscono prestazioni in ambito psicologico, psicoterapeutico, sociale, educativo, della salute e del benessere in generale. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - L’ex ministro Toninelli si lancia nel business della salute mentale e se la prende con lo Stato che «mi vuole fare fallire» per il caro-treni

Altre letture consigliate

Il ministro Urso lancia l'allarme: «L'impianto ex Ilva è del tutto compromesso»

Il ministro Adolfo Urso lancia un allarme preoccupante riguardo all'ex Ilva, dichiarando che l'impianto è «del tutto compromesso».

Meloni riceve il primo ministro greco Mitsotakis a Villa Pamphilj

La Premier Giorgia Meloni ha accolto il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Villa Pamphilj, in un incontro che rafforza i legami tra Italia e Grecia.

Alice Rohrwacher ha detto la sua sulla polemica di questi giorni tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che alla cerimonia dei David al Quirinale aveva espresso la preoccupazione per il cinema italiano

Alice Rohrwacher ha commentato la recente polemica tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che, durante la cerimonia dei David al Quirinale, ha sollevato preoccupazioni sullo stato del cinema italiano.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ponte Morandi Toninelli attacca Conte | Ha favorito i Benetton chieda scusa alle vittime e ai familiari È una vergogna di Stato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Danilo Toninelli lancia “Basta pensieri”: «Soffrivo d’ansia, ecco il mio sito per trovare il medico giusto»

msn.com scrive: Da ex ministro a promotore della salute mentale Dopo anni passati tra politica, istituzioni e assicurazioni, Danilo Toninelli torna alla ribalta con un progetto del tutto nuovo: “Basta pensieri ...

M5s, è ancora Toninelli contro Conte: “Non voleva davvero la revoca della concessione ai Benetton”

Da repubblica.it: L’ex ministro delle Infrastrutture racconta il passo indietro dell’allora premier alla trasmissione tv di la7 “100 minuti”. La replica: “Si ricorda male” ...

Brugnaro, sfogo anti burocrazia: «L'ex ministro Toninelli? Una testa di c..., a Roma non capiscono niente di correnti»

Da msn.com: Il video dell'intervento in cui il sindaco di Venezia, in dialetto, se la prende con l'ex ministro Toninelli diventa virale ...