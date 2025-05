leonardo fabbri cresce aumenta la misura e sale sul podio a zagabria

Leonardo Fabbri si conferma protagonista dell'atletica con una crescita straordinaria a Zagabria. Dopo aver vinto il Meeting di Savona con 21.21 metri, il vice campione del mondo ha migliorato ulteriormente il suo record a 21.63, salendo sul podio in una tappa del World Continental Tour. Una dimostrazione di talento e determinazione in continua evoluzione.

Leonardo Fabbri si migliora nell’arco di ventiquattro ore: dopo aver vinto il Meeting di Savona con la misura di 21.21 metri, il vice campione del mondo di getto del peso si è spinto a 21.63 in quel di Zagabria (Croazia), dove in questi tre giorni va in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il toscano ha trovato la spallata giusta al secondo tentativo, preceduta da un 21.38 in una serie chiusa con un 21.45. Segnali confortanti da parte dell’allievo di coach Paolo Dal Soglio, che ha concluso la gara in terza posizione alle spalle dello statunitense Payton Otterdahl (21. 🔗Leggi su Oasport.it