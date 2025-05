Legnaia guerra viabilità | I posti auto recuperati grazie al senso unico Ma scatta le petizione

In via di Legnaia, il senso unico ha permesso di recuperare alcuni posti auto, ma il restringimento del marciapiedone ha scatenato proteste tra residenti e commercianti. La nuova scuola, se da un lato è un vantaggio, ha comportato la perdita di parcheggi, alimentando una petizione. La viabilità in zona rimane oggetto di discussione tra esigenze di sicurezza e tutela degli spazi a disposizione.

di Carlo Casini Il marciapiedone che restringe la carreggiata in via di Legnaia non va giù a residenti e commercianti di zona. Bene la nuova scuola, ma l’opera si è portata dietro anche l’allargamento della banchina e conseguente sparizione dei posti. L’ennesimo caso dopo che altre sparizioni di stalli sono state registrate in via di Scandicci e via del Pollaiolo. Così scatta la raccolta firme per chiedere il ripristino della situazione precedente, "più vivibile e a misura di cittadino". A scaldare ulteriormente gli animi il passaparola, parzialmente smentito dal Quartiere 4, che via di Legnaia e via Maso di Banco verrebbero messe a senso unico. 🔗Leggi su Lanazione.it