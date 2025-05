Le vere cifre sulla cittadinanza che smontano la narrazione di chi boicotta il referendum

Le cifre sulla cittadinanza sfatano i miti diffusi e smontano la narrativa di chi boicotta il referendum. Forse, il vero motivo per evitare il dibattito è la paura di confrontarsi con la realtà : un'invasione e un pericolo che, secondo i dati, non esistono. Continua a leggere per scoprire la verità dietro i numeri.

E se una delle ragioni per non parlare del referendum sulla cittadinanza fosse la paura di dover fare i conti con la realtĂ ? Ovvero parlare di un'invasione che non c'è e di un pericolo che neanche esiste? 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Le vere cifre sulla cittadinanza che smontano la narrazione di chi boicotta il referendum

