Le sorprendenti parole di Ignazio La Russa

Il 22 maggio 2025, Ignazio La Russa ha suscitato sorpresa con le sue parole sulle carceri, nonostante il suo background in un partito non garantista come Fratelli d’Italia. Le sue dichiarazioni, annotate con attenzione, evidenziano un atteggiamento inaspettato e provocano riflessioni sul suo ruolo e sulle sue convinzioni politiche in un tema così delicato.

Firenze, 22 maggio 2025 – Mi hanno colpito le parole di Ignazio La Russa sulla questione delle carceri, sicché me le sono annotate sul taccuino. La Russa è uno dei leader di Fratelli d’Italia, partito non esattamente garantista. Eppure il presidente del Senato sembra aver fatto quasi una scelta di campo. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le sorprendenti parole di Ignazio La Russa

