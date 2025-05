Le rivoluzioni etiche ed estetiche di Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino, sono al centro di un episodio speciale di Front Row, il podcast live di Linkiesta Etc. Chiusa il 15 maggio al Teatro Franco Parenti, questa quinta puntata ha visto Michele condividere i suoi ricordi d’infanzia e le trasformazioni rivoluzionarie che hanno rivoluzionato il mondo della moda.

Front Row il podcast live de Linkiesta Etc, si è chiuso il 15 maggio, con una puntata in grande stile. Durante la quinta puntata a calcare il palco del Teatro Franco Parenti è stato Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino. A partire dai racconti d’infanzia, il designer romano ha confidato quanto l’amore della famiglia sia stato importante per la sua crescita personale e lavorativa. Michele ha ripercorso le tappe piĂą importanti della sua carriera: dalla lunga gavetta a Les Copains e Fendi fino alla direzione creativa di Ginori, Gucci, e ora di Valentino. 🔗Leggi su Linkiesta.it