Le parole di Yair Golan un sionista di sinistra contro Netanyahu

Yair Golan, soldato di alto livello e leader dei Democratici di sinistra, critica apertamente Netanyahu. Con una lunga carriera militare e un ruolo politico attivo, Golan si distingue per le sue posizione critiche e il suo forte impegno nel promuovere valori di giustizia e diritti umani in Israele, opponendosi alle politiche del governo Netanyahu.

Il cittadino israeliano Yair Golan ha 63 anni, ha oggi il grado di maggiore generale della riserva, dopo aver coperto in servizio incarichi di primo piano nello stato maggiore dell’esercito. E’ il segretario del Partito dei Democratici, un partito di sinistra formato nel 2024 dalla fusione fra il Partito Laburista e il Meretz, all’opposizione del governo di estrema destra guidato da Netanyahu. E’ stato parlamentare e ha svolto incarichi di governo. La voce a lui dedicata di Wikipedia in inglese ricostruisce una biografia imponente, culminata nell’intervento del 7 ottobre 2023, quando si recò al sud per proprio conto, con la sua auto, chiese e ottenne di riarruolarsi, e riuscì a mettere in salvo alcuni partecipanti al rave assalito dai militanti di Hamas. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le parole di Yair Golan, un "sionista di sinistra", contro Netanyahu

Yair Golan, sionista di sinistra, critica il governo di Netanyahu, affermando che uno stato sano non uccide civili e sottolineando la necessitĂ di maggiore responsabilitĂ e tolleranza nel rispettare i diritti umani. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Mo: Schlein, 'solidarietà a Yair Golan, sostegno a progressisti Israele per progetto pace'

Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it: Roma, 20 mag (Adnkronos) - "La nostra solidarietà al leader dei Democratici israeliani Yair Golan, pesantemente sotto attacco oggi da parte delle destre in Israele per le sue coraggiose dichiarazioni ...

Il leader della sinistra israeliana: "Ormai uccidiamo bambini per hobby"

Riporta today.it: L'ex generale Yair Golan ha lanciato un raro e fortissimo attacco dall'interno contro il governo: "Abbiamo perso la testa, rischiamo di diventare uno Stato paria come il Sudafrica". Netanyahu furioso: ...

Mo: Golan, 'guerra non riguarda liberazione ostaggi e smantellamento Hamas'

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: Tel Aviv, 20 mag. (Adnkronos) - Il politico dell'opposizione israeliana Yair Golan ha risposto a una tempesta di critiche dopo aver criticato il governo Netanyahu per aver trasformato il paese in "uno ...