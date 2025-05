Le imprese italiane reagiranno ai dazi di Trump meglio del previsto

Le imprese italiane si preparano a reagire ai dazi di Trump, prevedendo una risposta più positiva del previsto. Secondo Gregorio De Felice di Intesa Sanpaolo, è probabile che i dazi americani si attestino intorno al 10%, con differenziazioni settoriali per auto, acciaio e alluminio. Uno scenario che potrebbe alleggerire l’impatto economico e favorire una ripresa più stabile.

Alla fine, per l’Europa potrebbero restare i dazi americani «ammorbiditi» al 10 per cento, con diversificazioni per settori come auto, acciaio e alluminio. Sarà questo lo scenario più probabile, secondo Gregorio De Felice, capo economista e responsabile del dipartimento ricerca di Intesa Sanpaolo, che si presenterà come esito delle trattative in corso tra Stati Uniti e Unione europea sulla guerra commerciale scatenata dal presidente americano Donald Trump. I dazi, per ora sospesi, colpiranno sì la manifattura italiana, ma molto meno del previsto. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le imprese italiane reagiranno ai dazi di Trump meglio del previsto

Approfondisci con questi articoli

Le imprese italiane reagiranno ai dazi di Trump meglio del previsto

Le imprese italiane mostrano una sorprendente capacità di adattamento ai dazi annunciati da Trump, che potrebbero essere ammorbiditi al 10% per l’Europa, con differenze settoriali.

Il 18,6% delle imprese italiane adotta l'intelligenza artificiale, migliorando l'efficienza operativa

Nel panorama imprenditoriale italiano, il 18,6% delle aziende ha integrato soluzioni di intelligenza artificiale, portando a un significativo miglioramento dell'efficienza operativa.

“Aziende in transizione”, in UniBg un convegno sulle grandi sfide delle imprese italiane

Giovedì 15 maggio, presso la Sala Galeotti dell'Università di Bergamo, avrà luogo il convegno “Aziende in transizione: tra spinte all’innovazione e resistenze organizzative”.

Su questo argomento da altre fonti

Durante gli Stati Generali dei Professionisti e delle Imprese a Roma, Aepi ha affermato che i distretti industriali italiani e le tariffe di reazione potrebbero consentire alle imprese italiane di affrontare più efficacemente dei dazi di Trump, dimostrando una certa resilienza e capacità di adattamento di fronte alle sfide commerciali internazionali. 🔗Approfondimenti da altre fonti

I dazi non piegano la manifattura italiana, anche grazie al pharma. Report Intesa

formiche.net scrive: C’è una Germania ferma, impantanata nelle sabbie mobili della stagnazione (nel 2025, secondo la Commissione europea, Berlino registrerà crescita zero), e c’è una guerra commerciale ancora troppo stris ...

Per la manifattura italiana ricavi a +1,8% nel 2025, De Felice (Intesa Sanpaolo): «Evitato il peggio sui dazi»

Come scrive corriere.it: Secondo l’«Analisi dei settori industriali» di Intesa-Prometeia nel 2025 il fatturato della manifattura sarà intorno a 1.143 miliardi di euro con farmaceutica e largo consumo in crescita. Per gli econ ...

Dazi, Bce: «Rischio destabilizzazione mercati. Impatti su imprese, famiglie e banche Ue»

Secondo corriereadriatico.it: I dazi rischiano di destabilizzare i mercati, impattando sulle imprese e le famiglie europee con ripercussioni anche sulle banche e sul credito non bancario. Lo scrive la Bce nel suo ...