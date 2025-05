Le Case della partecipazione | Saranno i luoghi di tutti Non solo di chi ci ha votato

Le Case della partecipazione saranno spazi di tutti, non solo di chi ci ha votato. In città, l’interesse cresce: oltre 100 iscritti al secondo incontro territoriale a Ponte San Giovanni, parte del percorso promosso dal Comune e dall’Università, volto a coinvolgere cittadini e rafforzare il senso di comunità.

La chiamata alla partecipazione continua a riscuotere interesse in città: erano oltre 100 gli iscritti al secondo incontro territoriale, svolto a Ponte San Giovanni, nell’ambito del percorso finalizzato a creare le Case della partecipazione, promosso dall’amministrazione comunale e dall’ Università degli studi di Perugia. Nel Circolo Primo Maggio si sono presentati residenti nel quartiere e non solo, alcuni anche per ripetere l’esperienza già fatta a Madonna Alta. A fornire un quadro sulle ragioni e sugli obiettivi generali del processo di progettazione condivisa sono state la sindaca Vittoria Ferdinandi e la docente Alessandra Valastro del Dipartimento di Scienze politiche, responsabile scientifica del progetto di ricerca-azione su processi e organismi partecipativi nel territorio di Perugia, basato sull’accordo triennale siglato tra Unipg e Comune a marzo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le Case della partecipazione: "Saranno i luoghi di tutti. Non solo di chi ci ha votato"

Approfondisci con questi articoli

Partecipazione: eletta a Viserba mare la seconda presidente dei Forum deliberativi di quartiere

A Viserba Mare, Eleonora Giovanardi è stata eletta seconda presidente del Forum deliberativo di quartiere, consolidando la partecipazione attiva dei cittadini nella governance locale.

Perché i fratelli Menéndez saranno presto scarcerati (ma non assolti per il delitto dei genitori)?

Dopo 35 anni di detenzione, i fratelli Menéndez potrebbero presto essere scarcerati, ma non assolti per il duplice omicidio dei genitori.

Ancona, l’arma nel beauty case assieme ai trucchi: denunciata una donna

Ancona, 12 maggio 2025 — La Questura di Ancona ha avviato un'importante operazione di dismissione, inviando oltre 200 armi al Cerimant dell’Esercito di Padova per la rottamazione.

Se ne parla anche su altri siti

Le Case della partecipazione sono spazi aperti a tutti, promuovendo confronto e aggregazione. A Perugia, si svolgono incontri per progettare questa partecipazione condivisa, mentre a Soliera è stata inaugurata la Casa della Comunità “Aude Pacchioni,” offrendo servizi sanitari e sociali su tre piani per rafforzare il welfare locale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Perugia, Case della partecipazione: altri 3 incontri: «Siano luoghi di confronto e aggregazione»

Secondo umbria24.it: di D.B. Proseguono gli incontri pubblici per la costruzione condivisa delle Case della partecipazione, il progetto avviato dal Comune di Perugia con il supporto del Dipartimento di Scienze politiche d ...

Case di Comunità, raccomandazioni per renderle luoghi di partecipazione: l’esperienza toscana

Da quotidianosanita.it: ]“il luogo fisico ... delle Case della Salute già presenti da anni in Toscana, riconoscono quindi sin dai propri atti istitutivi l’importanza e il valore della partecipazione comunitaria ...

Nell'ex museo della scuola nasce uno spazio civico: in via Alloro apre la Casa della partecipazione

Da palermotoday.it: La struttura alla Kalsa, abbandonata da anni, torna a vivere. Attività al via dopo l'approvazione, da parte della Giunta, della delibera relativa alla stipula di un patto di collaborazione tra Comune ...