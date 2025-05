Lavori al Ponte Rosso | Nessuna chiusura Ridurremo i disagi

La Provincia di Pistoia comunica che i lavori al Ponte Rosso, tra Mammiano e Prunetta sulla SP633, si svolgeranno senza chiusure al traffico. Sono state adottate soluzioni per minimizzare i disagi, prevedendo limitazioni temporanee. Continueremo a monitorare e informarvi sugli aggiornamenti, garantendo sicurezza e fluidità sulla strada.

La Provincia di Pistoia informa che il Ponte Rosso, tra Mammiano e Prunetta, sulla strada provinciale 633, non verrà chiuso al traffico, in quanto è stata trovata una soluzione per ridurre al minimo i disagi: i lavori, quando saranno effettuati, non prevederanno la chiusura ma solo alcune limitazioni, minimizzando l’impatto sulla viabilità . "Recepite le istanze dei portatori di interesse e dopo aver informato della programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria sul Ponte Rosso (località Mammiano Basso, SP633) – si legge nella nota –, comunica di aver interloquito a lungo con l’impresa esecutrice e il direttore dei lavori per ridurre al minimo le ripercussioni sul traffico. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori al Ponte Rosso: "Nessuna chiusura. Ridurremo i disagi"

