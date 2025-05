Lavoratori Coopservice impiegati nella pulizia delle strutture Asp | proclamato lo stato di agitazione

La federazione reggina dell’Unione sindacale di base ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori Coopservice impiegati nelle pulizie delle strutture Asp di Reggio Calabria. La decisione, annunciata dopo un lungo periodo di attese e insoddisfazioni, mira a tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, evidenziando la necessità di miglioramenti nelle condizioni di lavoro e nel rispetto degli accordi contrattuali.

La federazione reggina dell'Unione sindacale di base comunica di aver proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati da Coopservice nel servizio di pulizie presso le strutture dell'Asp di Reggio Calabria. "La decisione - afferma l'Usb - giunge dopo una lunga.

