"L’atletica mi ha ridato slancio e fiducia". Parla Fabio Bottazzini, tra pista e resilienza

L’atletica mi ha ridato slancio e fiducia, racconta Fabio Bottazzini, atleta paralimpico. Dopo aver perso la gamba sinistra in un incidente a 14 anni, ha trovato nella corsa la forza di superare le sfide e riscoprire il proprio valore. Tra pista e resilienza, la sua storia è un esempio di determinazione e rinascita.

Abbiamo incontrato Fabio Bottazzini, atleta paralimpico di atletica leggera del gruppo sportivo Paralimpico Difesa e della Pol.Ha Varese. Fabio ha subito l’amputazione della gamba sinistra a seguito di un incidente in motorino all’età di 14 anni. Quali sono state le tue prime impressioni nel ricominciare a fare sport dopo l’incidente? "All’inizio è stato molto faticoso portare la protesi. Praticavo basket in carrozzina, ma avevo una corporatura esile e le mie gambe erano poco allenate. Ho dovuto lavorare molto per rafforzare la muscolatura e riabituarmi all’attività sportiva". 🔗Leggi su Ilgiorno.it