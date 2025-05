L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Brescia

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Brescia il 26 maggio 2025, nel cuore del centro storico. Situata in via Padre Giulio Bevilacqua 4, questa storica pizzeria porta la sua rinomata tradizione napoletana in una delle zone più suggestive della città, a due passi dal Duomo. Un’occasione imperdibile per gli amanti della pizza autentica e dell’atmosfera elegante.

Tempo di lettura: 3 minuti L'Antica Pizzeria Da Michele apre a Brescia, lunedì 26 maggio 2025, in via Padre Giulio Bevilacqua 4. Il locale che ospiterà la nuova sede dell'Antica Pizzeria Da Michele si trova nell'elegante centro storico bresciano, a due passi dal Duomo e dai simboli della città che, tra brand della moda, della gioielleria e ristoranti, ora si arricchisce della storica pizza a ruota di carro di Michele Condurro. La nuova sede sorge all'interno di un edificio di grande importanza e molto conosciuto dai residenti con una facciata composta da imponenti marmi e colonne che rendono il locale.

