l amministrazione trump vieta a harvard di ammettere studenti stranieri chi è già iscritto rischia di perdere il visto

L’amministrazione Trump intensifica la sua offensiva contro Harvard, vietando all’università di ammettere studenti stranieri. Chi era già iscritto rischia di perdere il visto, mentre il divieto di ammissione colpisce in pieno l’ateneo. La revoca della certificazione, comunicata dalla segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem, rappresenta un nuovo e sconvolgente capitolo nell’attacco delle autorità federali contro l’istruzione internazionale.

