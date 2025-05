La Via iperborea dei ghiacci russo-americana e l' asse indo-persico dei nuovi Usa versus il Circolo della Seta afro-asiatico guidato dalla Cina

La nuova competizione globale si traccia tra la via iperborea, dei ghiacci russo-americana, e il Circolo della Seta afroasiatico della Cina. La geopolitica torna a radici antiche, territoriali e tradizionali, mentre si intensifica la corsa alle risorse naturali. Trump s’interessa a Canada, Groenlandia e Panama: territori chiave per il controllo strategico, energetico e commerciale nel drammatico equilibrio mondiale.

