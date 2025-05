La transizione è adesso L’energia di un patto verde è la nuova sfida da vincere

Domani ad Arezzo si apre un importante convegno che segna la svolta verso un futuro sostenibile. La transizione ecologica è ormai una sfida urgente e concreta, e questa giornata rappresenta un passo decisivo verso un patto verde. Un’occasione per testimoniare come il cambiamento sia possibile, condiviso e alla portata di tutti.

Sarà una giornata speciale, quella di domani, per Arezzo. Una di quelle in cui una città diventa il simbolo di una nuova direzione, di un cambiamento possibile, concreto, urgente. Arezzo Fiere e Congressi ospiterà infatti il convegno nazionale "Una transizione ecologica giusta e raggiungibile – Strategia territoriale e nazionale", promosso da Estra in collaborazione con Qn – Quotidiano Nazionale. Un evento che non è solo un incontro tra esperti e istituzioni, ma un vero e proprio laboratorio di idee, visioni, proposte e confronti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La transizione è adesso. L’energia di un patto verde è la nuova sfida da vincere

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Casa Sanfilippo, esperti a confronto con la convention su energia e transizione ecologica

Venerdì 16 maggio, alle ore 9:30, Casa Sanfilippo ospiterà una convention dedicata all'efficientamento energetico e alle opportunità di innovazione per enti pubblici e imprese.

Lombardia e Aiea insieme per promuovere energia nucleare e transizione ecologica

Lombardia e AIEA collaborano per promuovere l’energia nucleare come leva fondamentale nella transizione ecologica.

Transizione ecologica, la Lombardia punta al nucleare: firmata l’intesa con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica

La Lombardia punta sul nucleare per la transizione ecologica, con un’intesa firmata con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.

Cosa riportano altre fonti

La transizione verso un futuro sostenibile è ormai iniziata. L’energia di un patto verde rappresenta la sfida fondamentale da affrontare. A Fisciano, i Costruttori della Città Solare hanno firmato un Patto di Responsabilità Sociale, impegnandosi a promuovere pratiche eco-sostenibili e a costruire un modello di sviluppo più responsabile e rispettoso dell’ambiente. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Macrì: "Serve un modello equo di transizione"

Si legge su msn.com: PRESIDENTE Macrì, cosa significa, concretamente, rendere la transizione ecologica "giusta e raggiungibile". Quali sono le condizioni necessarie per riuscirci davvero?

Edilizia ed energia, la transizione passa per l’UE

Lo riporta ilriformista.it: Non possiamo più permetterci una transizione energetica che grava sulle spalle delle imprese, mentre i competitor internazionali – dentro e fuori l’Unione europea – viaggiano con costi molto più bassi ...

Transizione energetica: il racconto che serve per costruire un’Italia più giusta e sostenibile

Come scrive rainews.it: È un dato di fatto che la narrazione mediatica sull'energia, e sulla transizione in particolare, tenda a gravitare attorno ai grandi player: le grandi utility, i progetti infrastrutturali su ...