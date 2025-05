La sfida di Marracash | un tour kolossal negli stadi

La sfida di Marracash è un tour strepitoso negli stadi, un concerto in sei capitoli, come un epic movie. Sul palco, otto ballerini, una band dal vivo, performer e robot alti fino a sei metri, creando uno spettacolo assolutamente innovativo e coinvolgente, una vera e propria esperienza artistica che mescola musica, tecnologia e spettacolo visivo.

Un concerto in sei capitoli, quasi fosse un film, anzi un epic movie. Sul palco otto ballerini, una band dal vivo, performer e figure sceniche. Ma anche cinque robot alti fino a 6 metri 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sfida di Marracash: un tour kolossal negli stadi

Scopri altri approfondimenti

Il trailer di Marra Stadi25, tour negli stadi del rapper Marracash

Marracash ha svelato il trailer di "Marra Stadi25", il suo primo tour negli stadi, previsto per il 6 giugno 2025.

“Marra Stadi25”, Marracash primo rapper italiano in tour negli stadi

Marracash si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia della musica italiana: il 6 giugno 2025 darà il via a "Marra Stadi25", il primo tour negli stadi per un rapper italiano.

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio"

Roma, 20 maggio 2025 – Mentre il Giro d’Italia cattura l’attenzione, le attenzioni si spostano già sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

Su questo argomento da altre fonti

Marracash pubblica il visual album di “È finita la pace”: un viaggio dentro la sua bolla

Da lifestyleblog.it: Un dialogo diretto tra Marracash e il giornalista Francesco Oggiano, in cui il rapper si racconta senza mediazioni: pensieri, emozioni, riflessioni sulla musica e sulla società. Marra Stadi 2025: il ...

Marracash: esce il visual album di "È finita la pace" - Guarda i video. Ecco tutte le date del tour negli stadi

ondarock.it scrive: Il 2025 vedrà Marracash diventare il primo rapper italiano a esibirsi in un tour negli stadi, prodotto da Friends & Partners. A giugno, con “Marra Stadi 25”, attraverserà l’Italia da Milano a Messina, ...